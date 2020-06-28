28.06.2020

2020-06-28 14:15:04

Владимирские древности корейский художник изобразил в духе даосизма

Его картины пронизаны символизмом и глубокой осмысленностью. Корейский художник Георгий Ким видел мир через призму философии даосизма. Свою жизнь он провёл в Узбекистане. Туда в конце 30х депортировали корейцев с Дальнего Востока. С Владимиром художника связывает любовь. Для его жены Елены Ким - это родной город. Она бережно хранит его картины. Элементы восточной культуры нашли отражение в его работах и о нашем крае.

- Что Вы здесь видите? - Луна, дождь, - это вот: приглядись и увидишь, как милый монашек из ночи, из луны, из слепого дождя тихо нам улыбнулся, засмущался, снова в ночь уходя.

Приглядись и увидишь. Так можно описать работы художника Георгия Кима, члена союза художников СССР. В гранатах спрятались влюблённые. В куще кустарника - лик задумавшейся над чем-то девушки. А эту работу - "Одуванчики" Георгий Николаевич привёз из поездки по русскому Северу. Если присмотреться, можно увидеть в дымке купола соборов.

Елена Ким, вдова художника:

- Соборы такие величественные, огромные, созданные человеческим трудом. Они так малы, так трогательны, так беззащитны. И перед ликом природы, простых одуванчиков.

Советский кореец - так называли Георгия Кима в родном Самарканде, куда в конце 30х депортировали корейцев с Дальнего Востока. В душе философ, он старался сделать свои работы осмысленными и глубокими. Китайская философия даосизма, которой придерживался художник, не терпит эксцентричного проявления чувств. Знакомый любому владимирцу пейзаж - Покрова на Нерли -тоже выполнен в утонченном корейском стиле. Это дерево - образ юной девушки. С Владимиром художника связала любовь. Отсюда родом его жена, Елена.

Елена Ким, вдова художника:

- Он был художником -философом. Философ не терпит ярости или повышенной радости. Он требует осмысления. Иногда зайдешь к нему в мастерскую. А он лежит и спит. Я ему говорю: Жора, как ты интересно работаешь. А он говорит: ты мне мешаешь. Я не сплю, я думаю.

В работе он добивался максимальной точности. Передать гамму чувств помогали не только краски, но и бумага. Он её мял, царапал - всё, чтобы погрузить зрителя в пейзаж. Его работы заинтересовали корейского искусствоведа Софи Чон. Она написала диссертацию по творчеству Георгия Кима. А в прошлом году приехала к вдове художника.

Софи Чон, искусствовед:

- Большое влияние на художника оказала многонациональная культура советского времени. Как губка, он впитывал особенности разных культур и соединил их в своей живописи. Я обратила внимание на "культурное единение" в его работах.

Георгия Кима не стало в 2007 году. Через несколько лет Елена переехала во Владимир, где теперь память о художнике хранит вся её семья.

- Это достойный художник, который имеет право жить. Для нашей семьи он останется легендой.

Его картины - в Самарканде, в Ташкентском музее искусств, но Елена хочет открыть художника владимирцам. Она мечтает организовать выставку. Наш край - неотъемлемая часть его творчества и новый взгляд на Владимирскую Русь.

Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир"