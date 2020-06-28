28.06.2020

2020-06-28 09:30:04

Во Владимирской области появился город мостов

Киржач претендует на звание города мостов. Мосты для Киржача - это необходимость он стоит на двух холмах которые разделяет широкая речка и болота. Именно в Киржаче самый длинный пешеходный мост в России.

Типографский мост полностью сделан из дерева, его длина - 555 метров. А "Типографский" он от того, что ведет к зданию Киржачской типографии. Изначально его строили для работников предприятия с прагматичной целью - сократить путь до работы. Но сейчас мост превратился в достопримечательность, он занесен в книгу рекордов России, как самый длинный деревянный пешеходный мост в нашей стране. Строил его братья Шершиловы, а сейчас они заняты новым мостом в Киржаче.

Красные арки тории, деревянные перила, вокруг зелень - новый мост в Киржаче напоминает о далекой Японии. Арки тории один самых узнаваемых символов страны восходящего солнца, связанный с религией синто. Создатели моста, рассказывают что такие ворота принесут удачу и процветание всему городу.

Евгений Федоров, бизнесмен, меценат:

- Назвали его "Восточный", и решили его снабдить какой-то очень характерной для востока атрибутикой. Не для Юго-Востока, а именно для востока, где у нас конечно же первым государством где встречает рассвет является Япония. Мы соединяем этим маленьким мостом дружбы, мысленно нас и дальний Дальний восток.

Когда то эти болота были сильно засорены мусором и пройти через них было очень сложно. А теперь это самый короткий путь в центр города. Длина нового моста 333 метра. Все мосты в Киржаче - это немного дендрарии, рассказывают создатели. Они не стали трогать и деревья на болоте, растения прорастают прямо сквозь мост. Рядом с новым Восточным мостом уже посажен декоративный виноград и японский плющ. В ближайшее время планируют высадить болотный кипарис, его семена доставили из Венгрии.

Евгений Федоров, бизнесмен, меценат:

- Мы очень надеемся, что он вырастет в наших условиях. Удивительно красивейшие дерево, сейчас эти черенки достигают 10-ти сантиметров, сейчас мы надеемся именно на этом болоте его приподнять. У нас из 100 взошло 12 и вот 12 по числу торий. Какое-то все кругом мистическое, это все здорово, это нам очень нравится.

Мост в японском стиле ведет горожан и туристов, к одной из достопримечательностей города - музею ледниковых камней. Открытие которого состоялось в апреле этого года. Так же Восточный мост станет новый историей в "сказах о земле Киржачской".

Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести Владимир.