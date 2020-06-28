Дистанционно по закону о поправке к Конституции РФ проголосовали почти 879,7 тысяч человек, это 75% от подавших заявку. Данные опубликовал оперштаб по наблюдению за голосованием.

Дистанционно по закону о поправке к Конституции РФ проголосовали почти 879,7 тысяч человек, это 75% от подавших заявку. Данные опубликовал оперштаб по наблюдению за голосованием.В онлайн-голосовании, которое продлится до 8 вечера 30 июня, принимают жители Москвы и Нижегородской области.Сайт 2020og.ru, информирующий о поправках в основной закон, 25 июня в первые 20 минут не работал из-за запредельной нагрузки. Голосование проходит на elec.2020og.ru, эта страница работает без сбоев.Всего москвичи подали 1 млн заявок на онлайн-голосование. В Нижегородской области почти 140 тысяч человек изъявили желание голосовать дистанционно.