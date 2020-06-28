28.06.2020

2020-06-28 18:20:04

Знаменитые врач и артист призвали земляков исполнить констутиционный долг

Светлана Макарова, главный врач Областной детской клинической больницы, считает своим долгом проявлять акивность.

-Каждый из нас должен позаботиться о здоровье – о своем, о здоровье окружающих. Я считаю, что это долг любого человека, любого гражданина Российской Федерации – принимать активное участие в жизни страны.

Николай Горохов, Народный артист Российской Федерации, рад, что в Основном законе будет признана вера в Бога.

- Нам предлагают великое слово «Бог» внести в Основной закон нашего государства. Мне кажется, это чрезвычайно важно и мне как внуку православного священника, репрессированного в 1937-м году, да и вообще для всей нашей страны.

Великие старцы говорили: «У кого Бог на первом месте, то все остальное на своем». Я хотел бы что бы мы не упустили этот шанс. Такого шанса может и не быть. И мне нравятся слова, стихи, написанные одним монахом много-много лет тому назад, но они очень актуальны.

Россия, Русь, куда б ты не неслась

Оболганной, поруганной, убогой

Ты не погибнешь, ты уже спаслась

Имея столько праведных у Бога!

Так победим, храни Вас всех Господь!