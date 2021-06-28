Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 770 человек.

Во Владимирской области на 28 июня подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 62 горожан. Ещё 23 жителя подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 22 - в Муромском, 13 - в Ковровском, 11 - в Петушинском, 9 - в Александровском районах. По 6 инфицированных выявлено в Гороховецком, Суздальском и Вязниковском, по 5 - в Юрьев-Польском, Меленковском, Судогодском, Собинском, Камешковском и Киржачском районах. Четыре пациента с ковидом прибавилось Кольчугинском районе, 3 - в городе Радужный, 2 - Селивановском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 35 770 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8175 случаев во Владимире, 4318 - в Гусь-Хрустальном районе, 3946 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.