На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июня лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июня лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.62 - во Владимире23 - в Гусь-Хрустальном районе22 - в Муромском районе13 - в Ковровском районе11 - в Петушинском районе9 - в Александровском районе6 - в Суздальском районе6 - в Гороховецком районе6 - в Вязниковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Юрьев-Польском районе5 - в Собинском районе5 - в Камешковском районе5 - в Киржачском районе5 - в Меленковском районе4 - в Кольчугинском районе3 - в Радужном2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 770 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).