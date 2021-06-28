На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июня
лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 июня лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
62 - во Владимире
23 - в Гусь-Хрустальном районе
22 - в Муромском районе
13 - в Ковровском районе
11 - в Петушинском районе
9 - в Александровском районе
6 - в Суздальском районе
6 - в Гороховецком районе
6 - в Вязниковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Собинском районе
5 - в Камешковском районе
5 - в Киржачском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Кольчугинском районе
3 - в Радужном
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 770 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).