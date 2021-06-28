Компания открывает новые объекты месте с проектом «Кружок» и журналистом Юрием Дудём.

«Адидас» за две недели построил в Гусь-Хрустальном футбольную площадку, которая передана на баланс школы №1. Открытие спортивного объекта намечено на начало учебного года.Компания открывает новые объекты в разных регионах страны вместе с проектом «Кружок» и журналистом Юрием Дудём.«Мы побывали в этих местах. Здесь есть активные подростки, заинтересованные взрослые, открытые новшествам администрации и те, на кого можно положиться с поддержкой инфраструктуры и развитием сообщества. Мы точно знаем, что появление футбольного поля даст импульс для развития территории», - отметили в «Кружке».«Кружок» дважды приезжал в школу, на базе которой организовывал занятия по веб-разработке, лекции по урбанистике и архитектуре.Добавим, что за счёт горбюджета ближайшее время на спортивной площадке смонтируют уличное освещение.«Мы очень рады появлению такого объекта. Поле построено по современным стандартам. Выложено искусственное покрытие с резиновой крошкой, вокруг установлены специальные граждения», - поблагодарил инициаторов реализации проекта руководитель медиацентра школы №1 Артём Гусев.«Кружок» - образовательное движение, которое занимается бесплатным обучением детей в провинции.