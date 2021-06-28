Самые популярные сферы, в которые требуются специалисты, это: IT, телекоммуникации, продажи, консультирование, маркетинг, реклама, PR, банки.

Работодателями из Владимирской области с начала июня на портале hh.ru размещено более 600 вакансий, предусматривающих удалённую работу.Самые популярные сферы, в которые требуются специалисты, это: IT, телекоммуникации, продажи, консультирование, маркетинг, реклама, PR, банки.Пандемийный год стал прорывным в плане перехода на дистанционный формат работы. В отдельных случаях работодатели отмечают рост производительности труда. Сотрудникам не требуется тратить время, чтобы добраться до офиса. Экономия отмечается не только во времени на дорогу, но и на проезде. Вследствие этого, некоторые компании не только не спешат возвращать людей на рабочее место, но и готовы предложить новым сотрудникам график с удалённой занятостью.