Мы собрали воедино вступающие в силу новации.

Мы собрали воедино вступающие в силу новации.С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки смогут подать заявления на новые пособия на детей.С 1 июля повышается плата за коммунальные услуги примерно на 3,3%С июля планируется расширить круг заемщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых и продлевается на год базовая программа льготной ипотеки на новостройки.С 1 июля банки не будут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты Visa и MasterCard (Maestro). Теперь только «Мир»С 1 июля россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию по полису ОМСС 1 июля российский поисковик будут устанавливать на гаджетах по умолчаниюС 1 июля табачные изделия в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубляС 1 июля банки будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки тем, у кого много долгов по кредитамБанк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банковC 1 июля налоговики смогут предупреждать о блокировке расчетных счетов компаний и ИПФото