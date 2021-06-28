Пандемия коронавируса в России не утихает.

Пандемия коронавируса в России не утихает.По данным оперативного штаба, за прошедший день в стране обнаружили 21 650 новых случаев. Из них 14,1 % не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 12 626 человек, скончались от коронавируса в России 611 пациентов.Лидером среди регионов по числу инфицированных стала Москва. Суточный прирост в столице составил 7 246. Второй и третью строчку заняли Московская область и Санкт-Петербург с 2 722 и 1 335 заболевшими соответственно.Материал дополняется.