Проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды. Такое решение приняли парламентарии. Это федеральная инициатива. Для нашего региона она особенно актуальна, потому что Владимирская

Проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды. Такое решение приняли парламентарии. Это федеральная инициатива. Для нашего региона она особенно актуальна, потому что Владимирская область – часть знаменитого турмаршрута «Золотое кольцо России». Аттестованным гидам выдадут документ и специальную карту-удостоверение. Елена Лаврищева, председатель комитета ЗС по образованию, науке, культуре, туризму: Наш областной закон о туристской деятельности во Владимирской