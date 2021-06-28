Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова смогут торговать медикаментами.
Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова смогут торговать медикаментами.
Таким образом жители отдаленных сел и деревень получат возможность покупать необходимые препараты напрямую. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания. Письмо направлено в администрацию региона. Ранее сельские фельдшеры владимирской области уже выступали в роли фармацевтов, но в настоящий момент ФАПы медикаменты не продают.
Тамара Лукшина, фельдшер, заведующая ФАПом:
- Когда я начинала работать, у нас все это работало, как должно работать- и аптечный пункт бы и работали фельдшерами и обслуживали население и продавали медикаменты и очень большое количество продавалось медикаментов.
Подробнее к теме вернемся в итоговом выпуске в 21.05 .