Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова смогут торговать медикаментами.

Фельдшерско-акушерские пункты пункты в ближайшем будущем, возможно, снова смогут торговать медикаментами.Таким образом жители отдаленных сел и деревень получат возможность покупать необходимые препараты напрямую. С соответствующей инициативой выступили депутаты Законодательного собрания. Письмо направлено в администрацию региона. Ранее сельские фельдшеры владимирской области уже выступали в роли фармацевтов, но в настоящий момент ФАПы медикаменты не продают.Тамара Лукшина, фельдшер, заведующая ФАПом:- Когда я начинала работать, у нас все это работало, как должно работать- и аптечный пункт бы и работали фельдшерами и обслуживали население и продавали медикаменты и очень большое количество продавалось медикаментов.Подробнее к теме вернемся в итоговом выпуске в 21.05 .