Компания Fitch Ratings после исследования экономических показателей МКБ улучшил прогноз по рейтингу кредитной организации

Компания Fitch Ratings после исследования экономических показателей МКБ улучшил прогноз по рейтингу кредитной организацииАвторитетная американская корпорация Fitch Ratings, которая входит в так называемую "большую тройку" международных рейтинговых агентств, анонсировала новый прогноз по рейтингу Московского кредитного банка. Эксперты заявили, что он повысится с "негативного" до "стабильного".Специалисты пришли к такому выводу после изучения экономических показателей МКБ. Отмечается, что основными триггерами позитивного действия стали стабилизация операционной среды, улучшение показателей прибыльности и генерации капитала, а также дополнительное размещение акций Банка в мае, что в свою очередь позволило привлечь в капитал организации 22,68 миллиардов рублей.Аналитики Fitch Ratings отметили, что за прошедший год Московский кредитный банк сумел нарастить объемы бизнеса, что, разумеется, оказало значительную поддержку чистому процентному и комиссионному доходам при сохранении высокого качества активов. Кроме того, эксперты обратили внимание на комфортные позиции Банка по фондированию и ликвидности.Отметим, что МКБ входит в концерн Россиум (Группа Регион-Россиум), основными активами которого являются также НПФ "Эволюция" и Группа компаний "Инград". Банк России высоко оценивает роль МКБ в экономике страны и относит его к системно значимым организациям.Московский кредитный банк предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.