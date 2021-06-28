Особый противопожарный режим, гибель людей на водоемах - об этих и других событиях - руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Особый противопожарный режим, гибель людей на водоемах - об этих и других событиях - руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.- Брифинг происшествия на воде- КЧС профилактика происшествий- Урок в школе- Пожар Струнино- Рейд в СНТ- Онлайн-среда по потеряшкам.