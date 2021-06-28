Особый противопожарный режим, гибель людей на водоемах - об этих и других событиях - руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Особый противопожарный режим, гибель людей на водоемах - об этих и других событиях - руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.
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