Горожане жалуются на несоблюдение графика отключений.

Жителям Гороховца ограничили подачу воды. В многоквартирных домах вода появляется с 8 до 20 часов, в частном секторе - с 20 вечера до 7 утра.Инженерные коммуникации устарели и требуют ремонта. Вдобавок водозаборных сооружений и замена труб. На время проведения работ установлен график отключения воды.Также перебои связывают с аномальной жарой, установившейся в регионе в последние дни.«Потребление воды в Гороховце увеличилось: на водозаборе «Слукино» − с 655 до 760 кубометров в сутки, в «Кондюрино» − с 2105 до 2980. Происходит большой отбор воды на полив», - в пресс-службе обладминистрации.Сооружения не справляются с круглосуточной подачей, поэтому «Гороховецкий водоканал» попеременно отключает подачу воды из «Слукино» для наполнения резервуара.Подачу из «Кондюрино» коммунальщики вынуждены отключать ночью и днём, чтобы резервуары наполнились, а утром и вечером у жителей была вода.Однако по словам горожан, график отключения воды не соблюдается. В частных домах вода может быть доступна лишь в 23 часа, а отключена уже в 5 часов утра. Жалобы уже легли на стол чиновников администрации города и в прокуратуру.