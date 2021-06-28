Исполняющий обязанности вице-губернатора Григорий Вишневский рассказал, какие изменения грядут из-за третьей ковидной волны в сферах, которые он курирует. Чиновник-варяг отвечает за

Исполняющий обязанности вице-губернатора Григорий Вишневский рассказал, какие изменения грядут из-за третьей ковидной волны в сферах, которые он курирует. Чиновник-варяг отвечает за соцблок, куда входят региональное образование, культура, спорт и молодежная политика. И первое заявление, которое он сделал, касается образования. До Дня знаний, конечно, далеко, но при такой эпидситуации регион снова может вернуться к формату частичного