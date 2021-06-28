Необходима подтвержденная учетная запись.
Сделал прививку от коронавируса, а сертификат на госуслугах ещё не пришел? Почему он до сих пор не сформирован? Как на госуслугах получить сертификат прививки от COVID-19?
А. Лебедев,
город Муром
Администрация Владимирской области:
Нередко жители Владимирской области сталкиваются с трудностями в получении сертификата прививки от коронавируса на госуслугах. Основная проблема – владелец учётной записи не прошёл процедуру подтверждения личности.
Предлагаем вашему вниманию алгоритм действий по регистрации и подтверждению учётной записи на сайте.
1. Зайдите на портал gosuslugi.ru
2. Нажмите «зарегистрироваться»
3. Выберите способ
- онлайн через сайт банка, если вы являетесь клиентом одного из банков: «СберБанк», «ВТБ», «Тинькофф Банк», «Почта Банк», «Банк Санкт-Петербург», «Ак Барс Банк», «СКБ Банк», «Газэнергобанк», «ДелоБанк».
- через центр обслуживания:
Обратитесь в любой центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Перечень центров обслуживания доступен по или при переходе на .
- иной способ регистрации
Введите в свободные поля ваши персональные данные: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и нажмите «зарегистрироваться».
На телефон или почту придёт сообщение с кодом подтверждения. Вводим его в специальное поле и жмём «подтвердить».
Готово. Мы получили упрощённый аккаунт, который позволит записаться к врачу и оплачивать штрафы.
Далее мы переходим в личный кабинет, открываем вкладку «мои данные» и заполняем их. После прохождения процедуры получаем стандартную учётную запись.
Чтобы получить доступ ко всем электронным госуслугам необходимо выбрать из списка способ авторизации.
− через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом Сбербанк, ВТБ, Тинькофф или Почта Банк;
− если у вас есть электронная подпись, то подтвердить свою запись можно в личном кабинете на госуслугах;
− заказным письмом. Заказываем в личном кабинете письмо со специальным кодом. Вводим код на портале и учетная запись становится подтверждённой;
− прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший центр обслуживания из или зайдя на .