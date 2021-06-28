Фонд Круг добра продолжает оказывать помощь детям с тяжелыми заболеваниями.
Фонд "Круг добра" продолжает оказывать помощь детям с тяжелыми заболеваниями.
Фонд "Круг добра" принимает заявки на закупку незарегистрированного в России препарата "Золгенсма" для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Какова потребность в этом лекарстве в регионах страны, сейчас выясняют специалисты. Также эксперты уточняют дозировки и сроки поставок.
В сообщении фонда отмечается, что препаратом "Золгенсма" будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, которые имеют соответствующие показания.
"Круг добра" был создан в январе указом президента России Владимира Путина. Фонд старается реализовать дополнительный механизм организации и финансового обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми, хроническими, редкими, угрожающими жизни заболеваниями. Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 больных ребенка, включая детей со СМА.
Напомним, ранее "Дни.ру" , что члены экспертного совета "Круга добра" приняли решение включить
синдром короткой кишки
в рабочий перечень. При данной нозологии организм не усваивает питательные вещества из пищи. Больной слабеет, его мучают острые боли, он может потерять сознание в любой момент. Без правильного лечения наступает смерть.