Подводная угроза. Купающиеся на Семязино владимирцы рискуют получить порезы и травмы. К нам обратились телезрители, которые обнаружили в воде вот такой ржавый железный угол. Вероятно,

Подводная угроза. Купающиеся на Семязино владимирцы рискуют получить порезы и травмы. К нам обратились телезрители, которые обнаружили в воде вот такой ржавый железный угол. Вероятно, когда-то к нему что-то крепили. Теперь местные спасатели вынуждены закрывать столб пакетом с пластиковыми бутылками, чтобы отдыхающие заметили в воде. Однако, судя по данным в журнале спасательного поста, такой самодельный