Магамед Ахматов возглавил список партии «Родина» на предстоящих выборах в Госдуму от Владимирской области. Он стал первым в региональной группе политического объединения. В список также ..

Магамед Ахматов возглавил список партии «Родина» на предстоящих выборах в Госдуму от Владимирской области.Он стал первым в региональной группе политического объединения. В список также вошли Константин Вилков, Владимир Голубев, Мария Афонина и Николай Афонин.Ранее мы сообщали о том, что , и определились с кандидатами в депутаты.