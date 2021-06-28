Об этом градоначальник рассказал в своём аккаунте в Инстаграме.

Глава Владимира Андрей Шохин сделал прививку от коронавируса. В понедельник, 28 июня, ему ввели первый компонент вакцины. Об этом градоначальник рассказал в своём аккаунте в Инстаграме.«Многие сотрудники администрации тоже привились. Важно сделать всё возможное для защиты близких, в особенности старшего поколения», – написал мэр Владимира.По информации горадминистрации, на 28 июня иммунизацию от ковида прошли 37 тысяч владимирцев. Обе инъекции получили 30 тысяч горожан.Ранее мы сообщали, что губернатору Владимиру Сипягину