29 июня Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск министерства промышленности и торговли к ООО «Бакулин Моторс Групп».

29 июня Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск министерства промышленности и торговли к ООО «Бакулин Моторс Групп».Так, ведомство планирует вернуть субсидию в размере 158, 4 млн рублей, а также 30 млн рублей процентов за пользование деньгами, сообщил .Это предприятие получило финансы на строительство завода в деревне Конино Собинского района. Изначально в соглашении от 10 мая 2017 года была обозначена цифра 88,9 млн рублей, через год ее увеличили на 39,4 млн рублей.Напомним, в прошлом году причины забастовки работников "Волгабаса" выясняли прокурор области Игорь Пантюшин и глава регионального следкома Артем Кулаков. Тогда они встретились с руководством холдинга , в состав которого входит предприятие, и рабочими. За 4 месяца предприятие