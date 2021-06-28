В ходе проверок земель сельхозназначения сотрудниками Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в Суздальском районе был обнаружен участок 300 кв. метров, заросший коноплей.

В ходе проверок земель сельхозназначения сотрудниками Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в Суздальском районе был обнаружен участок 300 кв. метров, заросший коноплей. Конопля включена в перечень растений, содержащих наркотические средства, утвержденного постановлением правительства в 2010 году.Также, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, на момент проверки земельного участка площадью 117,82 гектар установлено, что часть участка зарастает сорными растениями: лебедой садовой, пижмой обыкновенной, репейником, крапивой двудомной, полынью обыкновенной. Также часть участка захламлена отходами животноводства.Информация направлена в УМВД по Владимирской области. В интересах следствия сведения о местоположении участка и собственнике не разглашаются.