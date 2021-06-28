Злоумышленник периодически звонил 86-летней москвичке и, представившись участковым уполномоченным полиции, проводил с ней профилактические беседы на тему мошеннических действий в отношении пожилых людей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пенсионерки.Установлено, что злоумышленник периодически звонил 86-летней москвичке и, представившись участковым уполномоченным полиции, проводил с ней профилактические беседы на тему мошеннических действий в отношении пожилых людей. Псевдополицейский отмечал, что при подозрительных звонках необходимо сразу сообщать ему. По завершению последней беседы пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал крупную сумму денежных средств, угрожая расправой ее родственникам. Женщина сообщила о произошедшем «участковому полиции». Мужчина сказал, что для задержания аферистов нужно передать денежные средства, уверяя, что это часть оперативного мероприятия. Сняв нужную сумму с банковского счета, москвичка передала незнакомцу в подъезде своего дома 600 тысяч рублей. После, действуя по аналогичной схеме, мошенник выманил у пенсионерки еще часть денежных средств. Общий ущерб составил 850 тысяч рублей. Обман раскрылся, когда женщина рассказала о случившемся родственникам, которые заподозрили неладное и обратились в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 2-й Владимирской улице задержали подозреваемого, им оказался 32-летний приезжий мужчина.Следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности и розыск соучастников преступления.Если вы столкнулись с подобными ситуациями – не спешите выполнять условия мошенников. Не поддавайтесь на обман мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте себя обмануть! Немедленно сообщите о произошедшем в полицию! Телефон дежурной части: «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73