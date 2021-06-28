На Калиновой улице одного из садовых товариществ в Ленинском округе Московской области сгорел дом, передает сайт . Здание поджог незадачливый вор. Он залез в соседний дом, чтобы его ..

На Калиновой улице одного из садовых товариществ в Ленинском округе Московской области сгорел дом, передает сайт "". Здание поджог незадачливый вор. Он залез в соседний дом, чтобы его обчистить. Однако шум мотора спугнул его, и воришка решил переждать по соседству. Он спрятался в другом доме, а когда понял, что закончить начатое у него не получится, то со злости поджог свое временное убежище. Сумма ущерба оценивается в 950 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Его сознался в содеянном.