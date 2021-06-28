Москва является крупнейшим оператором электробусов в Европе.
Москва является крупнейшим оператором электробусов в Европе.
В Москве каждый день на маршруты выходит 600 электробусов. В течение ближайших лет городские власти планируют приобрести еще 1600 единиц такого транспорта. Стоит отметить, что с 2021 года в столице электробусы не только эксплуатируются, но и собираются. К 2030-му власти планируют полностью перейти на электрический транспорт.
Первые электробусы, собранные на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ), уже ездят по городу. Они курсируют по маршруту т47 — от Бескудниковского района до Садового кольца.
К слову, на производстве на СВАСЗ работают 100 новых сотрудников. Еще столько же рабочих мест появится до 2023 года. Планируется, что СВАРЗ станет одним из крупнейших центров по производству и сервисному обслуживанию электротранспорта в России. Создание нового завода выгодно городу, ведь в таком случае себестоимость производства электробусов снижается, а сервисное обслуживание становится более качественным и быстрым.
"Московский электробус — один из лучших на мировом рынке. Все операции по сборке электробусов на заводе полностью экологичны, с нулевыми выбросами", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Кстати, в 2020 году благодаря развитию электробусной сети в Москве выбросы в воздух загрязняющих веществ снизились примерно на 400 тонн. В 2021-м в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может сократиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022-м — на 85,7 тысячи тонн.
Ранее директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев , что в течение этого года в Москве построят несколько питающих центров для электроснабжения станций зарядки городских электробусов. Мощные зарядные станции появятся на конечных остановках маршрутов.
Напомним, "Дни.ру" также , что российскую столицу признали одним из лидеров по экологической деятельности. Эксперты высоко оценили принимаемые городом меры по снижению негативного воздействия на климат.