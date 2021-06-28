Он получил награду за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка.

В 2021 году премия имени поэта-песенника А.И. Фатьянова, вручаемая деятелям литературы и искусства, в размере 100 тысяч рублей присуждена владимирскому певцу и композитору Алексею Молдалиеву. Как сообщает пресс-служба губернатора, он получил награду за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка.Она была учреждена в 2007 году. Лауреатов премии традиционно чествуют на Фатьяновском фестивале поэзии и песни, который проходит в Вязниках. В этом году мероприятие состоится 17 июля. Оно проводится в 48-й раз. С 1988 года праздник стал Всероссийским.