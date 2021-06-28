От полученных травм пострадавший скончался.

В Коврове мужчину затянуло воздушным потоком под скоростной поезд «Стриж».Вечером 27 июня на 257 километре перегона «Ковров 1 – Ковров 2» прохожего, стоявшего возле железной дороги и пропускающего состав, воздушным потоком затянуло под электричку. Локомотив двигался из Москвы в Нижний Новгород.От полученных травм пострадавший скончался.Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проверяет обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.