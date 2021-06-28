Власти встретились с пострадавшими от пожара людьми.

В Александрове 27 июня состоялась встреча местных чиновников, представителей администрации Владимирской области и погорельцев из дома №1 на улице Маяковского.Представители власти рассказали, что сейчас МЧС обследовало 69 помещений из 120. Ущерб от самого пожара невелик. Основные повреждения имущество получило от затопления квартир во время тушения пламени. Существует угроза обрушения, поэтому вернуться в свои квартиры александровцы не могут.Внутри остались личные вещи, мебель, которую в ближайшие две недели будет охранять один из ЧОПов.Сейчас для людей подыскивают временное жильё. Однако состояние маневренного фонда оставляет желать лучшего, поэтому на ремонт муниципальных квартир Владимир Сипягин выделил 10 млн рублей.«Составлена смета на 16 комнат, планируется отремонтировать не менее 20. Съёмное жилье будет оплачено, но при наличии договора», - заверили власти.Жителям, которые занимали муниципальные квадратные метры, предоставят квартиры, схожие по метражу. Владельцам испорченной недвижимости выплатят денежную компенсацию. Также пострадавшим от пожара пообещали облегчить беготню по кабинетам и минимизировать бюрократические проволочки.Напомним, что вчера редакция «33Live.Ru» о видеообращении к Владимиру Путину, которые записали жители. В нём они пожаловались на бездействие местной администрации.В ночь на 12 июня в пятиэтажном доме кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 900 квадратных метров. Из многоквартирного дома эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. К счастью, жертв удалось избежать. Всего в доме зарегистрировано 150 человек.