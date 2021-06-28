Владимир Зеленский озвучил в видеообращении претензии к Германии и Франции.

Владимир Зеленский озвучил в видеообращении претензии к Германии и Франции.Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, которое показали на панельной дискуссии, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. В своей речи Зеленский озвучил претензии к Германии и Франции.Настойчивые и даже местами агрессивные заявления Владимира Зеленского в адрес европейских коллег рассчитаны, скорее всего, на внутреннюю аудиторию Украины. Об этом рассказал киевский эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.Однако по мнению эксперта, это неправильная стратегия Зеленского с точки зрения интересов Незалежной. Выходит, что ее лидер упрекает и задает вопросы, ответы на которые очевидны.При этом все требования к Украине со стороны ЕС и США уже давно озвучены, напомнил эксперт. Американский лидер Джо Байден после саммита "Большой семерки" заявил, что ПДЧ Украина получит тогда, когда преодолеет коррупцию и проведет необходимые реформы. Зеленский же упорно продолжает утверждать, что это Германия и Франция противостоят вступлению Украины в НАТО."Это ошибочная стратегия. Думаю, что это попытка, с одной стороны, показать наступательную стратегию президента по внешней политике – что он жестко и бескомпромиссно требует ответа от всех, общается на равных, имеет сильную позицию в общении с представителями других государств", – приводит "ПолитНавигатор" слова эксперта.По мнению политолога, таким образом Зеленский может стремиться снять ответственность с себя и со своей команды за отсутствие прогресса.