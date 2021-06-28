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<a href="https://33live.ru/novosti/28-06-2021-posadku-vertoleta-na-plyazhe-v-tatarstane-snyali-na-video.html" target="_blank">Посадку вертолета на пляже в Татарстане сняли на видео</a> - Очевидцы сняли на видео, как на один из пляжей Татарстана распугивая отдыхающих приземлился частный вертолет. Пилот поздоровался с кем-то из встретивших его на берегу, после чего улетел, ..