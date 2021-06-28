Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о планах баллотироваться на пост президента.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о планах баллотироваться на пост президента.В январе этого года украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что намерен остаться у власти на второй пятилетний срок. При этом недавно он с уверенностью сказал, что конкурентов для него нет. Однако как теперь повернется ситуация, не известно. Рейтинг у него все ниже, а проблем в стране не убавляется.Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Украины на предстоящих выборах. Эта тема в последнее время все больше волнует украинцев.По словам Виталия Кличко, он пока не знает, будет ли делать это. Но на вопрос политик отреагировал эмоционально. Как пишет телеграм-канал "Страна.ua", мэру не понравился такой вопрос, так как он является довольно болезненным для политиков.По мнению Виталия Кличко, потенциальное выдвижение его кандидатуры на пост президента Украины приносит действующему украинскому лидеру немало проблем. Он начинает сильно нервничать."Зачем по этому поводу вообще спекулировать? А потом президент нервничает", – раздосадовался Виталий Кличко.При этом политик добавил, что предвыборная гонка и сами выборы на Украине будут ожесточенными. Он прекрасно понимает, что быть президентом — это не награда, а тяжелая работа, с которой может справиться далеко не каждый.