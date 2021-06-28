Ленинский райсуд Владимира вынес приговор 63-летнему жителю Москвы. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2015

Ленинский райсуд Владимира вынес приговор 63-летнему жителю Москвы. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным прокуратуры, в 2015 году заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов, находясь во Владимире, в ходе телефонного разговора сообщил своему знакомому – жителю Москвы, что нужно приехать в офис генерального директора одной из местных строительных