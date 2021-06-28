В Гороховце отключили воду, при такой аномально жаркой погоде люди сидят без воды.
В Гороховце отключили воду, при такой аномально жаркой погоде люди сидят без воды. , сложная ситуация сложилась из-за большого разбора воды и устаревших коммуникаций. Сейчас идёт реконструкция водозаборных сооружений, замена труб, планируется ремонт скважин.
В связи с этим в городе ввели график отключения воды, по сути, в частном секторе воды нет в течение всего дня и это при температуре на улице в +35.
По графику, в многоквартирных домах воду должны подавать с 8 утра до 8 вечера, в частном секторе - с 20.00 до 07.00. Фактически людей лишили возможности поливать огород, гибнет урожай, а многие пенсионеры живут именно за счёт урожая.
В официальной группе администрации Гороховецкого района сообщается, что подача воды в частном секторе ограничивается с целью создания давления в сети водоснабжения для многоквартирных домов.
В нашу редакцию обратились отчаявшиеся жители Гороховца. Пишут, что было бы не так ужасно, если бы график включения воды соблюдали, но нет, воду включают около 23 часов, а отключена вода, например, 25 июля была около 5 утра. И это даже не включение, а тонкая струйка. Чтобы наполнить одно ведро, потребовалось полчаса. При этом в многоквартирных домах есть вода и на стадионе поливают траву, но воды для жителей частных домов почему-то не хватает. Многие гороховчане уже написали обращение в администрацию города и в прокуратуру.