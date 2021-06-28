В Гороховце отключили воду, при такой аномально жаркой погоде люди сидят без воды.

В Гороховце отключили воду, при такой аномально жаркой погоде люди сидят без воды. , сложная ситуация сложилась из-за большого разбора воды и устаревших коммуникаций. Сейчас идёт реконструкция водозаборных сооружений, замена труб, планируется ремонт скважин.В связи с этим в городе ввели график отключения воды, по сути, в частном секторе воды нет в течение всего дня и это при температуре на улице в +35.По графику, в многоквартирных домах воду должны подавать с 8 утра до 8 вечера, в частном секторе - с 20.00 до 07.00. Фактически людей лишили возможности поливать огород, гибнет урожай, а многие пенсионеры живут именно за счёт урожая.В официальной группе администрации Гороховецкого района сообщается, что подача воды в частном секторе ограничивается с целью создания давления в сети водоснабжения для многоквартирных домов.В нашу редакцию обратились отчаявшиеся жители Гороховца. Пишут, что было бы не так ужасно, если бы график включения воды соблюдали, но нет, воду включают около 23 часов, а отключена вода, например, 25 июля была около 5 утра. И это даже не включение, а тонкая струйка. Чтобы наполнить одно ведро, потребовалось полчаса. При этом в многоквартирных домах есть вода и на стадионе поливают траву, но воды для жителей частных домов почему-то не хватает. Многие гороховчане уже написали обращение в администрацию города и в прокуратуру.