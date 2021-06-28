К неприятному, но предсказуемому финалу привела нетрезвая поездка девяти подростков на ВАЗ-2107. После совместных возлияний им захотелось прокатиться по окрестностям села Зеленги ..

К неприятному, но предсказуемому финалу привела нетрезвая поездка девяти подростков на ВАЗ-2107. После совместных возлияний им захотелось прокатиться по окрестностям села Зеленги Володарского района Астраханской области. Финальной точкой путешествия стал кювет, в который опрокинулась машина передает сайт . В результате пострадали восемь человек. Их доставили в больницу.