По состоянию на 28 июня в регионе утонули 19 человек, в том числе 6 детей.

С 25 по 27 июня из-за неосторожного поведения на воде погибли пять жителей Владимирской области. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.В пятницу трагедия произошла в Красной Горбатке. Вблизи стадиона «Олимп», из реки Колпь достали тело женщины 1979 года рождения. Указанное место запрещено для купания, установлены информационные аншлаги.В тот же день в реке Клязьме в Ковровском районе было найдено тело утонувшего 20 июня в Камешковском районе мужчины 1974 года рождения.В субботу, 26 июня, в реке Судогде вблизи Дорофеево утонула девушка 1992 года рождения. Тело погибшей на берег подняли сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области.В реке Пекше у деревни Зайково Кольчугинского района утонул мужчина 1987 года рождения. Тело извлечено сотрудниками спасательной станции города Собинки.Ещё два происшествия зарегистрированы в воскресенье в Муромском и Александровском районах. У деревни Афанасово из реки Илевна, Катышевская плотина, очевидцы достали тело погибшего мужчины 1953 года рождения. В Александрове из озера Дичковское было извлечено тело женщины 1961 года рождения.По всем случаям гибели устанавливаются обстоятельства произошедшего.«По предварительной информации, большинство трагедий произошли из-за злоупотребления алкоголем во время отдыха на воде», - отметили в пресс-службе МЧС.По состоянию на 28 июня в регионе утонули 19 человек, в том числе 6 детей.