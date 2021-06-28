По предварительной информации 28 июня 2021 года около 15 часов возле дома 26 на улице Институтской в городе Александрове водитель автомашины Урал совершил наезд на двух пешеходов.

По предварительной информации 28 июня 2021 года около 15 часов возле дома 26 на улице Институтской в городе Александрове водитель автомашины "Урал"Несовершеннолетние ( девочка и мальчик) в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений девочка, 2009 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи. Мальчик, 2013 года рождения, с множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.Органами прокуратуры Владимирской области во взаимодействии с органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.На место происшествия выезжал Александровский городской прокурор Роман Костин.Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокурора области.