«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его ..

«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении. Совет РСПП по нефинансовой отчетности высоко оценил отчет, отметив приверженность компании принципам ответственной деловой практики, прозрачности и открытости, а также последовательность в развитии процесса отчетности.Отчет «Ростелекома» за 2020 год содержит значимую информацию в области экономической свободы и ответственности, бизнес-партнерства, прав человека, сохранения окружающей среды, развития местного сообщества и отражает ответственную деловую практику компании, стратегию, подходы к управлению, которые представлены в контексте устойчивого развития. Так, особое внимание уделено фак­торам ESG в деятельно­сти компании. Эти принципы внедряются в закупоч­ную деятельность, а также продвигаются среди клиентов компании.В 2020 году «Ростелеком» продемонстрировал опережающую рынок динамику бизнес-показателей и совер­шил ряд стратегических приобре­тений, позволивших укрепить статус провайдера цифровых сервисов для общества, бизнеса и государства. Благодаря сделке по консолидации 100% Tele2 Россия продолжилось становление «Ростелекома» как крупнейшего интегрированного оператора в стране. Компания вышла на лидирующую позицию на рынке дата-центров и облачных сервисов после приобретения компании «ДатаЛайн» и последующего привлечения активов в капитал дочерних компаний.При достижении операционных и финансовых целей компания прикладывает серьезные усилия в сфере устойчивого развития. В стратегии компании на 2021–2025 годы нашли отражение ключевые ини­циативы в сфере защиты окружа­ющей среды, социальной ответ­ственности и повышения качества корпоративного управления. «Ростелеком» по-прежнему стремится к снижению объемов потребления электро­энергии, внедрению программ сбора и утилизации старых кабельных сетей, сетевого обору­дования и абонентских устройств, будет и дальше внедрять концеп­цию «зеленого офиса».«Ростелеком» последовательно инте­грирует в свою деятельность глобальные цели устойчивого раз­вития ООН. Это находит отражение в программах и проектах, которые реализуются в интересах граждан, бизнеса и государства. Компания активно развивает надежную телеком-инфраструктуру, включая региональные и трансграничные проекты, обеспечивая при этом равноправный доступ к современным высокотехнологичным цифро­вым каналам и сервисам.В 2020 году «Ростелеком», как и ранее, поддерживал статус ключевого партнера государства и общества по цифровизации основных сфер национальной экономики. Последствия пандемии COVID-19 показали, насколько важны надежные и бесперебойные каналы телекоммуникаций для поддержания ключевых потребностей жизнедеятельности по всему миру. В отчетном периоде «Ростелеком» завершил первый этап программы по устранению цифрового неравенства, построив более 100 тыс. км ВОЛС до малых населенных пунктов и организовав точки доступа Wi-Fi. Развивались программы в области дистанционного образования, телемедицины, электронного голосования, а также переписи населения.«Убежден, что высокий уровень обслуживания, доступность услуг связи и цифровых сервисов, демон­стрируемый "Ростелекомом”, способствуют развитию экономики и достижению устойчивого разви­тия России. Устранение цифрового неравенства, доступ к возможно­стям современных интернет-тех­нологий, обучение жителей всех возрастных категорий цифро­вым навыкам, а также поддержка социально незащищенных слоев населения ощутимо меняют жизнь людей к лучшему. Именно поэтому, работая в мире высоких техно­логий, "Ростелеком” будет оста­ваться компанией, которая ориен­тирована на каждого гражданина России», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.В течение 2020 года компания вносила существенный вклад в развитие регионов присутствия и реализовала комплекс масштабных социальных программ, направленных на решение текущих и перспективных задач. Каждый социальный проект «Ростелекома» основывался на активном вовлечении в жизнь регионов присутствия, их социальной поддержке и развитии, учитывал вклад компании в реализацию целей устойчивого развития на региональном, национальном и мировом уровне.Компания уделяет большое внимание волонтерской деятельности — работа в этой сфере велась даже несмотря на карантинные меры и ограничения. Часть проектов перешла в онлайн-форматы и продолжила свое развитие, также были разработаны и внедрены новые программы. Возможности «Ростелекома» и усилия корпоративных региональных волонтеров позволили улучшить качество жизни населения, предоставить людям возможности для социальной реализации и доступ к современным технологиям.Большое внимание компания уделяет сохранению окружающей среды, предоставляет равные возможности всем сотруд­никам и не допускает дискрими­нации. Так, в 2021 году второй год подряд усилия компании по обе­спечению гендерного равенства получили мировое признание — «, в который вошли 380 компа­ний из 44 стран мира.Результаты деятельности «Ростелекома» в 2020 году показали, что компания сохраняет приверженность устойчивому развитию и выполняет свои обещания. В будущем компания будет и дальше фокусироваться на долгосрочной устойчивой деятельности.С 2011 года «Ростелеком» ежегодно отчитывается о проведенной работе в области корпоративной социальной ответственности. Подготовка социальной отчетности стала неотъемлемой частью работы «Ростелекома», а успехи в этой области — одним из критериев оценки эффективности деятельности компании. Так, по итогам 2020 года — самого авторитетного конкурса в области социальной деятельности бизнеса в России. Компания получила высшую оценку в группе А — «Лучшая практика». Также «Ростелеком» в области устойчивого развития по итогам 2020 года. Компания стала лидером в индексах «Ответственность и открытость» (группа «А») и «Вектор устойчивого развития». В мае 2021 года «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2020» и получил премию в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».С и можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».