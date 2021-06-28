Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.

Около 23:00 во Владимире на Судогодском шоссе, за мостом через Клязьму, столкнулись «Ауди А8» и «ГАЗ-2410». В результате аварии пострадали семь человек.По информации УМВД по Владимирской области, водитель иномарки 1991 года рождения допустил столкновение с движущимся в попутном направлении отечественным автомобилем, который снижал скорость для поворота налево.В результате дорожно-транспортного происшествия у водителя «немца» и пассажира диагностировали травмы головы и сотрясение мозга. Двое детей, 9 и 4 лет, получили ушибы.Находившийся за рулём «Волги», 36-летний мужчина получил растяжение связок, пассажир - травмы головы, пятилетний ребенок - ушибы и ссадины.Все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.