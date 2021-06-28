Хлеб в России скоро подорожает. С чем связан рост цен, расскажут Дни.ру.

Хлеб в России скоро подорожает. С чем связан рост цен, расскажут "Дни.ру".В Российском союзе пекарей (РСП) остались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Как утверждают эксперты, новый стандарт может привести к увеличению цен на хлеб в России.Члены объединения обратили внимание, что в документе термин "хлебопекарная продукция" имеет широкое значение. Сюда относятся хлебобулочные изделия и полуфабрикаты, а также хлебные изделия и полуфабрикаты. Примечательно, что в Налоговом кодексе такое определение не встречается.Как передает "Коммерсантъ", союз опасается, что в результате предприятий лишат льготного налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Глава РСП Алексей Лялин заявил, что дополнительная финансовая нагрузка составит 22,4 миллиарда рублей, что в итоге приведет к подорожанию хлеба.В конце прошлого года появились данные об увеличении стоимости ряда важных продуктов. Власти пообещали сделать все возможное, чтобы остановить рост цен на макароны, яйца, сахар, подсолнечное масло и хлеб в России.Ранее "Дни.ру" сообщили о том, что в ближайшие десять лет появится новый . Как рассказал представитель рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы Андрей Зюзин, что продукция будет состоять из белка насекомых. Это вещество обладает иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.