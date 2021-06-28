Проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, поддержав федеральную инициативу.

Проводить экскурсии смогут только аттестованные гиды. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, поддержав федеральную инициативу.С 1 июля 2022 года все экскурсоводы будут проходить обязательную аттестацию. За ними должна будет следить аттестационная комиссия. Гиды, прошедшие аттестацию, получат подтверждающий документ и специальную карту. По мнению депутатов, такой подход позволит защитить туристов от некачественных услуг. За неисполнение введенных норм предусматриваются штрафы.