Волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” сообщают, что 25 июня в городе Покров Петушинского района пропали три девочки. Уже четвертые сутки о 15-летней Анастасии, 14-летних Милене и Оксане

Волонтеры поискового отряда “Лиза Алерт” сообщают, что 25 июня в городе Покров Петушинского района пропали три девочки. Уже четвертые сутки о 15-летней Анастасии, 14-летних Милене и Оксане ничего неизвестно. Милена:Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Анастасия:Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Оксана:Приметы: рост 174 см, нормального телосложения,