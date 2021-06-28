Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий стихии.

Днём 28 июня во Владимире ураганным ветром сорвало крышу одного из домов в микрорайоне Пиганово. Очевидец происшествия Андрей Стёпин снял произошедшее на видео и опубликовал роликПо предварительной информации, людей в недостроенном доме не было, никто не пострадал.Добавим, что на улице Никитской, возле здания Института искусств и художественного образования ВлГУ ветер повалил дерево на дорогу. Местами в областном центре оборваны линии электропередач. Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий стихии.