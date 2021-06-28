В результате ДТП также пострадал 7-летний ребёнок, который с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу.

В Александрове 28 июня около 14:40 возле дома №26 на улице Институтской грузовик «Урал-5557» насмерть сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.В результате ДТП также пострадал 7-летний ребёнок, который с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу. За рулём машины находился мужчина1961 года рождения.«Личность погибшей устанавливается», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортной трагедии.