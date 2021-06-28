По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, вчера в 11 вечера во Владимире на улице Судогодское шоссе (сразу за мостом через Клязьму) водитель автомобиля Ауди-А8, 1991 года рождения, допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем ГАЗ-2410, который двигался попутно в прямом направлении и снижал скорость для выполнения маневра (поворот налево).

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, вчера в 11 вечера во Владимире на улице Судогодское шоссе (сразу за мостом через Клязьму) водитель автомобиля "Ауди-А8", 1991 года рождения, допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем ГАЗ-2410, который двигался попутно в прямом направлении и снижал скорость для выполнения маневра (поворот налево).В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 7 человек, в том числе дети. У водителя иномарки и его взрослого пассажира - травмы головы и сотрясение мозга. У двоих детей, находившихся в салоне, - 9 и 4 лет - диагностированы ушибы.36-летний водитель "Волги" получил растяжение связок, его пассажир - травмы головы, 5-летний ребенок - ушибы и ссадины.Все участники аварии проходят лечение амбулаторно.Фото: