На территории Владимирской области за минувшую неделю зарегистрировано 57 ДТП, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения, в том числе травмированы 25 детей. Так, в Суздальском районе

На территории Владимирской области за минувшую неделю зарегистрировано 57 ДТП, в которых 8 человек погибли и 77 получили ранения, в том числе травмированы 25 детей. Так, в Суздальском районе шестилетний ребенок получил гематомы глаза и ноги. По предварительной информации, 22 июня на трассе Р-132 «Золотое кольцо» 52-летний водитель автомобиля “ВАЗ” при повороте не уступил водителю