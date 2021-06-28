Десятки ладошек в центре города. Владимирцы присоединились к федеральной акции «Молодость объединяет». Волонтёры Доброштаба и Молодежка ОНФ изготовили более 100 ладошек из бумаги. На каждой

Десятки ладошек в центре города. Владимирцы присоединились к федеральной акции «Молодость объединяет». Волонтёры Доброштаба и Молодежка ОНФ изготовили более 100 ладошек из бумаги. На каждой из них ребята оставляли добрые напутствия юному поколению. Акцию приурочили к Дню молодёжи. Пожелания можно было найти абсолютно разные. Начиная от классических: здоровья и счастья, до актуальных на сегодняшний день