Для животного процедура является безболезненной.

В Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района окольцевали первых мохноногих сычей и сплюшек, которые загнездились и дали потомство в совиных домиках.В 2020 году дирекция ООПТ Владимирской области, реготделение Союза птиц России и орнитологи установили 23 дуплона - 7 для длиннохвостой неясыти, 15 - для сплюшатников и 1 - для бородатой неясыти.Домик представляет из себя большой скворечник. Места подбирались путём мониторинга и звукофиксации сов.В 2021 году «гнёзда» проверяли в конце апреля и начале мая, когда у совы откладывают яица. Весной было выявлено две пары особей, которые заселились в домики.Во время июньской проверки орнитологи нашли не только взрослых сов, но и вылупившихся птенцов.Взрослых особей окольцевали. Опознавательный знак поможет специалистам определить расселение птиц, изменение их численности и продолжительность жизни. Для животного процедура является безболезненной.