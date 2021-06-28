Иск подан против пяти интернет-ресурсов.

Кольчугинские прокуроры добиваются блокировки пяти сайтов, которые занимаются продажей поддельных свидетельств о сдаче Единого государственного экзамена.«Пользователям предлагается сертификат об успешной сдаче ЕГЭ, выполненное на бланке Гознак. Вход на сайт свободный, не требующий регистрации», - пояснили во Владимирской областной прокуратуре.В этой связи прокурор направил в Кольчугинский городской суд пять исков о признании информации запрещенной на территории Российской Федерации, а также потребовал заблокировать ресурсы.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.