За время прививочной кампании Костромская область приобрела 98554 дозы вакцины от опасной инфекции, привиты - 88566 человек.

В Костромской области на 28 июня ещё 96 человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Ковид диагностирован у 43 костромичей. По девять новых пациентов с COVID-19 прибавилось в Буе и Галичском районе. Восемь – в Нерехтском районе. По семь – в Шарье и Костромском районе. Четыре жителя оказались инфицированы в Пыщуге. По два случая зафиксировано в Кадые, Мантурово и Нейском районе. По одному – в Красном-на-Волге, Судиславле и Парфеньевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подтвержден у 22902 человек. В стационарах лежит 382 жителя. На дому лечится 1821 заболевший.За время прививочной кампании Костромская область приобрела 98554 дозы вакцины от опасной инфекции, привиты - 88566 человек.